Türkiye, Alpagut Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Türkiye, Alpagut Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu

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Türkiye, Gürcistan'da düzenlenen Alpagut Dünya Kupası'nda 159 madalya kazanarak şampiyon oldu.

19.12.2024 11:30
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- Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda Türkiye 159 madalya kazandı

Şampiyon Türkiye, Gürcistan'dan galip döndü

BURSA - Gürcistan'da düzenlenen Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda Türk sporcular, 159 madalya ile yurda döndü. En çok madalya alan Türkiye, turnuvanın galibi oldu.

Gürcistan'ın Kutaisi kentinde düzenlenen Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'na, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülke katıldı. Türkiye'den katılan 112 sporcu, 5 sistemin tamamında mücadele ederek 73 altın, 49 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 159 madalya kazanarak turnuvayı 1. olarak tamamladı.

"Alpagut dövüş sporlarının aslen Türklere ait olduğunu kanıtlamıştır"

Bilinen uzak doğu dövüş sporlarının Türkler tarafından geliştirildiğini kaydeden Türkiye Alpagut Federasyonu Genel Başkanı Metin Karadeniz, "Alpagut Azerbaycan'da kurulan Türk savaş sanatıdır. Tarihçesi 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçenin ilk ansiklopedisi olarak kabul edilen Divan-ı Lügat-ı Türk'ten çıkartılmış. Terminolojisi Türkçe ve Göktürkçe'den sportif sahaya entegre edilmiş bir Türk dövüş sanatıdır. Bütün savaş sanatları birbirlerine benzer ama Alpagut'un asıl amacı dövüş sporlarının aslen Türklere ait olduğunu kanıtlamaktan ibaret. Bizim diğer milletlere ait olduğunu zannettiğimiz diğer sistemler aslında savaşçı bir toplum olan Türklerden alındığını Alpagut ispatlamış" şeklinde konuştu.

Şampiyon Türkiye oldu

Turnuvada galip gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Karadeniz, " Bursa'da Sabakido Spor Kulübü olarak Gürcistan'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'na 8 sporcumuzla katıldık. 7 sporcumuz şampiyonada derece elde etti. 10 madalya ile döndük. Türkiye genelinde 112 sporcu ile katıldık. Türkiye Milli Takımı olarak toplamda 159 madalya elde ettik. 73 altın, 49 gümüş, 37 tane de bronz olmak üzere Alpagut'un 5 branşında da mücadele ettik. Genel klasmanda 15 ülke arasında 1.'lik kupasını alarak şampiyonanın galibi olduk" dedi.

Türkiye, Alpagut Dünya Kupası\'nda Şampiyon Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Alpagut Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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