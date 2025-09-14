Türkiye Ampute Futbol\'da 2. Oluyor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenen Türkiye 2. oldu.
Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.
Ligi Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtayla ise puansız dördüncü tamamladı.
Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupasına seri başı gitme hakkı elde etti.
