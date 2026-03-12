Türkiye, Arjantin'e 55-59 Kaybetti

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Petar Pesic, Yevgeniy Mikheyev, Larissa Sales
TÜRKİYE: Kennedy Burke 14, Sevgi Uzun 12, Ayşe Cora 11, Gökşen Fıtık 5, Olcay Çakır Turgut 4, Derin Erdoğan 3, Elif Bayram 2, Şerife Alperi Onar 2, Esra Ural Topuz 2, Sinem Ataş
ARJANTİN: Gretter 16, Burani 12, Cabrera 9, Sicilliano 8, Mungo 8, Chagas 4, Gauna 2, Martinez, Gentinetta, Saravia
1'İNCİ PERİYOT: 12-12
DEVRE: 30-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-44
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodu 12-12 eşitlikle geçilirken, ay-yıldızlılar devreye 6 sayı farkla önde girdi: 30-24. Üçüncü periyot sonunda milliler 50-44'lük üstünlük yakalarken, son periyotta farkı kapatan Arjantin, parkeden 59-55 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile karşılaşacak.
