Türkiye Ateşli Silahlar Şampiyonası Mersin\'de Yapıldı

Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyon 1 hafta sürdü.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Şevval İlayda Tarhan, ateşli silahlar branşındaki Türkiye Şampiyonası'na katılarak 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya aldı.
Milli atıcı, kadınlar 25 metre spor tabanca ve 50 metre serbest tabanca kategorilerinde altın, 25 metre standart tabanca sınıfında ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Şampiyonası'nda büyükler bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular ise şöyle:
25 metre spor tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan
25 metre standart tabanca erkekler: Mustafa İnan
25 metre standart tabanca kadınlar: Şimal Yılmaz
25 metre merkez ateşlemeli tabanca kadınlar: Figen Sertuna
25 metre merkez ateşlemeli tabanca erkekler: Aydın Güçlü
50 metre tüfek 3 pozisyon kadınlar: Elif Duygu Eren Kotoş
50 metre tüfek 3 pozisyon erkekler: Mert Nalbant
25 metre rapid tabanca erkekler: Aydın Güçlü
50 metre tüfek yat büyük erkekler: Emrah Ceylan
50 metre tüfek yat büyük kadınlar: Zeynep Yıldız
50 metre serbest tabanca erkekler: İsmail Keleş
50 metre serbest tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan
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