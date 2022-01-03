Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 faaliyet programı belli oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 yurtiçi ve yurtdışı faaliyet programı yayımlandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarışı olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 1-6 Şubat'ta Mersin'de yapılacak.
Faaliyet programının içinde havalı ve ateşli silahların, plak atışlarının, uluslararası yarışların ve kampların düzenleneceği tarihlere de yer verildi.
Kaynak: AA
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