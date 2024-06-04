Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı: Roma'da başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar İtalya 'nın başkenti Roma 'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi. Çintimar, "Türk atletizmi Avrupa'da, dünyada sözü edilen, başarılarıyla konuşulur bir durumda. Roma'da başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası, 7-12 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek. Şampiyona öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonalarında milli sporcuların; 12 altın, 12 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazandığını, bu rakamın büyük çoğunluğunun son dönemlerde alındığını ifade eden Başkan Çintimar, "Roma'da bu sayının çok üzerine çıkacağına yürekten inanıyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında, diğer bütün şampiyonalarda olduğu gibi alınan madalyaların çok büyük çoğunluğu, başta bakanlığımız olmak üzere federasyonumuz organizesinde kulüplerimizin de verdiği destekle son 10 yılda kazandık. Sporcularımız başarılarını sürekli artırıyor, artık kürsülere iyice alıştı. Şu ana kadar Avrupa'da büyüklerde 34 madalyamız var, bunu Roma'da çok çok üzerine çıkacağız" diye konuştu.

"BU KOTALARIN YARISINDAN FAZLASINI OLİMPİYATA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Roma'daki Avrupa Şampiyonası'na 44 kota ile katıldıklarını hatırlatan Başkan Fatih Çintimar, "Bu şampiyonada alacağımız madalyalar moral olacak. Ardından da bu kotaların yarısından fazlasını olimpiyata taşımayı hedefliyoruz. Tabii ki her geçen gün kota dereceleri sertleştiriliyor, sayılar azaltılıyor. Biz de bu sürece uygun çalışmalarımızı yapıyoruz. Türk atletizmi artık Avrupa'da, dünyada sözü edilen, başarılarıyla konuşulur bir durumda. Katıldığımız her turnuvada madalyalara ambargo koyuyoruz. Bundan sonra da bu sayıyı arttırarak devam edeceğimize inanıyorum. Bugün Türk atletizmi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, spor teşkilatımızın federasyonumuza ve kulüplerimize en üst seviyede destek veriyor. Bu güçlü aile, beraberinde başarıdan başarıya koşuyor. Roma'dan da büyük başarılar elde ederek döneceğiz, mükemmel bir ekiple bu şampiyonaya katılıp fark yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Çintimar, milli takımda devşirme sporcu yer almasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Biz Federasyonda göreve gelirken, milli takımımız için yeni devşirme sporcular almayacağımızı söylemiştik. Bu konudaki fikrimiz aynı. Ancak bizden önce milli takımımıza hizmet vermeye başlayan devşirme sporcularımıza tabii ki gönülden sahip çıkıyor, onlarla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü böylesine önemli bir konuda Türkiye'den yana tercihte bulunmuşlar, onları kendi evladımız gibi görüyoruz. Başarıları için minnettarız."