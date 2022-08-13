Türkiye Atletizm Federasyonundan açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Atletizm Federasyonundan açıklama Açıklaması

13.08.2022 20:51
Türkiye Atletizm Federasyonundan açıklama Açıklaması

Türkiye Atletizm Federasyonu Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda "start zero test sonuçları" ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda "start zero test sonuçları" ilgili bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, start zero test sonuçlarının Dünya Atletizm Birliği tarafından görevlendirilen teknik delege ve ITO'ların (başhakem) gözetimi altında yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Start ITO, Foto Finiş ITO, Koşular ITO ve diğer görevli ITO'ların gözetimi altında her yarışma gününde yapılan start zero test sonuçlarında kablolu sistem ile kablosuz sistem arasında bir fark oluştuğu dördüncü gün sabahı yapılan testlerde fark edilmiştir." denildi.

Konuyla ilgili sorunun irdelendiği ve teknik delege Samuel Silva Lopes'in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıda yazılı olan ITO'lar ve yarışmada yer alan ITO'lar ile birlikte görev yapan yerel start ve foto finiş hakemleri katılım sağlamış olup, durumun kurallarda ve literatürde yer almayan ve ilk defa karşılaşılan bir husus olduğu teknik delege tarafından belirtilerek bu durumun katılımcı ülkeler, World Athletics ve LOC ile paylaşılması gerektiğine karar vererek, bir rapor hazırlanmış ardından ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Oluşan bu durum sonrasında yarışma sonuçlarında, madalya sıralamasında herhangi bir sorun olmadığı, ilk 3 gün yarışma sonuçlarının 2023 Dünya Şampiyonası için sporcuların sıralamalarında dikkate alınmaması teknik delege tarafından Dünya Atletizm Birliği'ne önerilmiştir. Ayrıca rekor kırılan bazı branşlardaki derecelerin, rüzgar limitlerinin 2m/saniyenin üzerinde olması nedeni ile rekor olarak değerlendirilemeyeceği de Dünya Atletizm Birliği kurallarında belirtilmektedir."

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Atletizm, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonundan açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 20:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Atletizm Federasyonundan açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement