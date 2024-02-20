Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 'Seyfi Alanya Atmalar Kupası, U18 Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları ve Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları' başladı.
Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye geneli 39 ilden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Sporcular, ilk gün mücadelesinde cirit atma, disk atma, yüksek atlama, oturarak cirit atma kategorilerinde yarıştı.
Para atletizm olimpik deneme yarışmalarında Para Milli Sporcu Muhammet Khalvandi dünya rekoru kırdı. Khalvandi, ilk atışında önce 50.42'lik dereceyle Türkiye rekoru, 2'nci atışında da 51.60'lık dereceyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Khalvandi'den önce dünya rekorunun 51.42'lik dereceyle Azerbaycanlı Hamed Hayderi'ye ait olduğu belirtildi.
Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurul Başkanı ve Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Uluslararası Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nın her yıl Mersin'de düzenlendiğini söyledi.
Organizasyona Türkiye'den 380 sporcunun yanı sıra 3 ülkeden de 8 sporcunun katıldığını belirten Oğuz, "Gülle, disk, cirit ve çekiç olmak üzere 4 kategoride mücadele yapılıyor. Bunun yanı sıra 12 paralimpik sporcu da yer alıyor. Burada seçilecek atmalar milli takımı, 6-7 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Atmalar Şampiyonası'na katılacak" dedi.
Mersin'de antrenör Zübeyde Yıldız'ın yönetiminde çalışan Muhammet Khalvandi'nin dünya rekoru kırmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu dile getiren Oğuz, Mersin atletizmin mihenk taşı olduğunu kaydetti.
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Son Dakika › Spor › Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası başladı - Son Dakika
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