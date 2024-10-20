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Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası

Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası

Gebze'de düzenlenen şampiyonada Mehmet Mehdi Eker, 'Warrior Girl' ile Türkiye şampiyonu oldu.

20.10.2024 18:49
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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık Yerleşkesi İstanbulpark Orman Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye genelinden 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

Şampiyonada, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de "Warrior Girl" isimli atıyla mücadele etti.

Yedi yarışmacının yer aldığı 104 kilometrelik parkurda zemin şartlarına, fiziksel efora ve zamana karşı mücadeleyi kazanan 68 yaşındaki Eker, Türkiye şampiyonu oldu.

84, 64, 40 ve 20 kilometrelik 4 parkurun daha bulunduğu şampiyonada sporcular, kıyasıya mücadele ederek birinci olmaya çalıştı.

Mehmet Mehdi Eker, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, atın binicilik sporunda yalnızca bir yarış aracı olmadığını, aynı zamanda binicinin en büyük dostu ve yoldaşı olduğunu belirtti.

Binicilik sporunun hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayan Eker, "Atlar, insanı kendi sınırlarını zorlamaya, doğayla uyum içinde yaşamaya teşvik eden özel varlıklardır." ifadesini kullandı.

Eker, binicilik sporunun gençlere önemli bir sorumluluk bilinci kazandıracağına işaret ederek, gençleri doğayla ve hayvanlarla daha derin bağ kurmaya davet etti.

Kaynak: AA

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