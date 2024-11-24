Türkiye, Avrupa Şampiyonası İçin Macaristan'la Karşılaşıyor

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan'ı deplasmanda yenmesi durumunda tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katılan A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

Son 14 şampiyonaya vize aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı.

Türkiye, Macaristan'ı yenerse üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.

En iyi derece gümüş madalya

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

Türkiye'nin katıldığı şampiyonalar

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:

Yıl Düzenlendiği Ülke Derece 1949 Mısır 4. 1951 Fransa 6. 1955 Macaristan 11. 1957 Bulgaristan 9. 1959 Türkiye 12. 1961 Yugoslavya 10. 1963 Polonya 15. 1971 Batı Almanya 12. 1973 İspanya 8. 1975 Yugoslavya 9. 1981 Çekoslavakya 11. 1993 Almanya 11. 1995 Yunanistan 13. 1997 İspanya 8. 1999 Fransa 8. 2001 Türkiye 2. 2003 İsveç 12. 2005 Sırbistan-Karadağ 9. 2007 İspanya 11. 2009 Polonya 8. 2011 Litvanya 11. 2013 Slovenya 17. 2015 Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya 14. 2017 Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail 14. 2022 Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya 10.

Kaynak: AA