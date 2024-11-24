A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan'ı deplasmanda yenmesi durumunda tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde edecek.
Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katılan A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.
Son 14 şampiyonaya vize aldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı.
Türkiye, Macaristan'ı yenerse üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.
En iyi derece gümüş madalya
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.
Türkiye'nin katıldığı şampiyonalar
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:
|Yıl
|Düzenlendiği Ülke
|Derece
|1949
|Mısır
|4.
|1951
|Fransa
|6.
|1955
|Macaristan
|11.
|1957
|Bulgaristan
|9.
|1959
|Türkiye
|12.
|1961
|Yugoslavya
|10.
|1963
|Polonya
|15.
|1971
|Batı Almanya
|12.
|1973
|İspanya
|8.
|1975
|Yugoslavya
|9.
|1981
|Çekoslavakya
|11.
|1993
|Almanya
|11.
|1995
|Yunanistan
|13.
|1997
|İspanya
|8.
|1999
|Fransa
|8.
|2001
|Türkiye
|2.
|2003
|İsveç
|12.
|2005
|Sırbistan-Karadağ
|9.
|2007
|İspanya
|11.
|2009
|Polonya
|8.
|2011
|Litvanya
|11.
|2013
|Slovenya
|17.
|2015
|Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya
|14.
|2017
|Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail
|14.
|2022
|Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya
|10.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Avrupa Şampiyonası İçin Macaristan'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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