Türkiye, Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası'na katılan Türkiye'nin erkek ve kadın takımları, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Erkekler finali, Türk ekiplerinin mücadelesine sahne oldu. Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür'den oluşan takım, Barış Güldalı-Tuna İmdat ikilisini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar finalinde Romanya'ya 2-0 yenilen Su Şimdim ile Doğa Öcal da gümüş madalya elde etti.

Yasemin Yıldırım- Bahar Doğan çifti ise Moldova ile oynadığı 3'üncülük maçını kaybetti.