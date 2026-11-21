Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 - Konya BBSK Gelişim: 54Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 7. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konya BBSK Gelişim’i 73-54 mağlup etti.
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 7. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konya BBSK Gelişim'i 73-54 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Enes Duran, Halil Samet Keskin, Eslem Ün
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Umar Atın 10, Berkan Aksu 6, Ömer Faruk Ermat 12, Kevin Kaspar, Barboros Bozkurt 4, Emir Türkoğlu 7, İlber Aysel 2, Talat Alp Altunbey 21, Kerem Yaldız 2, Mert Ulutaş 4, Orhan Pekzorlu, Gökhan Edge Demirli 5
Başantrenör: Musa Enes Akdilek
Konya BBSK Gelişim: Arda Görücü 8, Kerem Erdem 15, Yiğit Ruhan Taşpınar, Kerem Oral, Ertuğrul İpekdal, Yiğit Toka 12, Demir Şüğün 4, Batu Uygun 2, Ahmet Yiğit Duysak, Yiğit Bayer 11, Sarp Ali Özaydemir 2, Ahmet Eren Dökmeci
Başantrenör: Berkay Oğuz
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-22
3. Periyot: 65-33