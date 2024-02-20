Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025 Elemeleri için umutlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile oynayacakları karşılaşmalarla ilgili, "İnşallah bu süreçler milli formaya yakışacak şekilde, sahada en iyi mücadeleyi sergileyecek arkadaşlarla, en iyi sonuçları alacağımız bir süreç olur" dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İki zorlu müsabaka öncesi 12 Dev Adam için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Bu hafta sonu basketbolumuz için çok önemli bir hafta sonuydu. Konya'da Türkiye Kupası düzenlendi. Buradan salonları dolduran Konya halkına teşekkür etmek istiyorum. Kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tekrar tebrik etmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.
"İnşallah en iyi sonuçları alacağımız bir süreç olur"
İtalya ve İzlanda ile oynayacakları iki karşılaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Türkoğlu, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok önemli iki maçımız var. Perşembe günü İtalya ile deplasmanda oynayacağımız, daha sonra da Pazar günü burada Sinan Erdem'de İzlanda ile oynayacağımız çok önemli iki maçımız var. Bu maçlar hepimizin heyecanının en üst seviyede olduğu süreçler. İnşallah bu süreçler milli formaya yakışacak şekilde, sahada en iyi mücadeleyi sergileyecek arkadaşlarla, en iyi sonuçları alacağımız bir süreç olur ve Türk basketbolunu her geçen gün daha iyi noktalara gelmesini sağlarız. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Televizyon başında ve Pazar günü burada bizi yalnız bırakmayacak tüm Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Kadroya davet edilen herkes, hak ettiği için buradadır"
NBA'de forma giyen oyuncuların eksikliği hissetmeyeceklerine inandığını belirten Hidayet Türkoğlu, "Hocamız, NBA'de ülkemizi gururla temsil eden arkadaşlarımızın burada olmaması açısından bu eksikliği dile getiriyor. Ama bu burada bulunan, kadroya davet edilen diğer arkadaşlarımız için de büyük bir fırsat. İnanıyorum ki şans bulacak arkadaşlarımız da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Diğer organizasyonlarla FIBA'nın yaptığı organizasyonlar bu süreçte bizi bu durumlarda bırakabiliyor. Ama dediğim gibi bunu hiçbir zaman bir bahane olarak sunmamamız gerekiyor. Çünkü bu önümüzdeki yıllarda da böyle devam edecek. Burada bulunan bütün arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah şans bulacak bütün arkadaşlarımız bu fırsatı iyi değerlendirir. Şu anda buraya davet edilen, burada bulunan herkes, hak ettiği için buradadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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