TBF Başkanı Türkoğlu, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı diledi Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2022-2023 sezonu öncesi yayımladığı mesajda tüm takımlara ve sporculara başarı diledi.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, "2022-2023 sezonu öncesinde hem ligimizde hem de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına başarılar dilerken, sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına da Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sene boyunca liglerimizdeki müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve müsabaka görevlilerimize de başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk basketbolunun Avrupa'nın en önemli ligleri arasında yer aldığını hatırlatan Türkoğlu, "Liglerimizde 2022-2023 sezonunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Basketbol kalitesi, marka değeri ve mücadele dozu bakımından her sezon büyük bir gelişme kaydeden liglerimizin, tarafsız bütün otoritelerce Avrupa'nın en önemli ligleri arasında gösterilmesi hepimizi memnun ediyor. İnanıyorum ki 2022-2023 sezonunda da yine rekabet seviyesi gayet yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Kulüplerimizin yaptığı yatırımların paralelinde yeni sezon için de güçlü kadrolar oluşturuldu. Basketbolseverler, 2022-2023 sezonunda da birbirinden değerli oyuncuları liglerimiz sayesinde büyük bir heyecanla izleyebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk oyunculara daha fazla süre vermelerini bekliyoruz"

Yeni sezonda yerli oyuncuların alacağı zamanın artmasını temenni eden Türkoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Ülke basketbolunun ve milli takımımızın başarısı için Türk oyuncuların karşılaşmalarda daha fazla süre alıp tecrübe kazanmasına ihtiyacımız var. Yeni sezonda ligimizde görev yapan antrenörlerden Türk oyunculara daha fazla süre vermelerini bekliyoruz. Ayrıca bu sezonun ardından kulüplerimizle birlikte çalışma yaparak bu konuda ortak bir karar vermeyi arzu ediyoruz. Federasyon olarak büyük önem verdiğimiz Basketbol Gençler Ligi'nin meyvelerini vermeye başladığını görmek de bizleri mutlu ediyor. Bu yaz yapılan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımımızın neredeyse tamamının Basketbol Gençler Ligi oyuncularından oluşması bunun önemli bir ispatı. Gelecek yıllarda A Milli Erkek Takımı'mızın iskeletini oluşturacağına inandığımız bu genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Başkan Türkoğlu, yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla kulüplerin ekonomik olarak güçleneceklerini vurgularken, "Bu sezon merkezi pazarlama sistemimizin katkılarıyla 10 yeni anlaşma imzalayarak, Türkiye'nin en önemli markalarını liglerimize sponsor olarak kazandırdık. Yeni sponsorluk anlaşmalarımız, kulüplerimizin ekonomik olarak daha da güçlenmesine destek olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarıyla ilgili uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaları, kulüplerimizin ve Türk basketbolunun ortak faydaları doğrultusunda tamamlayarak, 2022-2023 sezonundan başlamak üzere önümüzdeki 3 yıl için beIN Sports ile anlaştık. Spor yayıncılığı konusunda ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan, basketbol yayıncılığı konusunda kabul ve takdir görmüş bir tecrübe sahibi beIN Sports ile iş birliğimiz camiamıza hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.