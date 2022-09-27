TBF Başkanı Türkoğlu: "THY, milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) basketbola verdiği desteğin parayla ölçülemeyecek değerde olduğunu söyledi.

Türkoğlu, THY ile 10 spor federasyonu arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

THY ile yapılan anlaşmanın Türk basketbolu için çok kıymetli olduğunu belirten Türkoğlu, "Türk basketbolu için bu zamana kadar yaptığımız her anlaşma bizim için çok değerli ama THY ile yaptığımız anlaşma parayla ölçülemeyecek bir değerde. THY, verdiği destekle milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor. Bize duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anlaşmaların uzun soluklu olması temennisinde bulunan Türkoğlu, "Bu işi yönetmeye çalışan insanlar olarak Türk basketbolunu her zaman zirveye taşıdığımızı düşünüyoruz. THY'nin de bu süreçte milli takımımızı zaferlere taşıdığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, 30 Eylül'de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başlayacağının hatırlatılması üzerine, "Heyecanlıyız. Geçen sene çok çekişmeli bir sezon geçirdik. Takımlarımızın ülkemize kazandırdığı başarılar oldu. Bu sene aynı şekilde 11 takımımızın Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olması bizi heyecanlandırıyor. Herkesin keyif aldığı, son saniyelere kadar çekişmeli bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.