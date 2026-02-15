? Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 70-63
Kipaş İstiklalspor-Cemefe Gold Haremspor: 84-83
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü Basketbol: 82-69
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Maçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?