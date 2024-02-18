Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde 25. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında oynanan 3 müsabakada alınan sonuçlar şu şekildedir: Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 91-80, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor: 87-84, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor: 99-77.

18.02.2024 20:29  Güncelleme: 20:30
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bornova Belediyesi Karşıyaka- Gaziantep Basketbol: 91-80

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor: 87-84

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor: 99-77

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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