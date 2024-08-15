Türkiye Basketbol Milli Takımı Dünya Sıralamasında Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Basketbol Milli Takımı Dünya Sıralamasında Geriledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan erkekler dünya sıralamasında Türkiye, 429 puanla 27. basamakta yer aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tamamlanmasının ardından yapılan sıralamada ABD birinci, Sırbistan ikinci ve Fransa dördüncü sıraya yerleşti.

15.08.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan erkekler dünya sıralamasında Türkiye, 429 puanla 27. basamakta yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD, Paris 2024'te altın madalya kazanarak sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan iki sıra birden yükselerek Almanya'yı geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ise 429 puanla 24. sıradan 27. basamağa geriledi. FIBA erkekler dünya sıralamasında 4. sırayı ise Olimpiyat Oyunları'nda final oynayarak 5 basamak yükselen Fransa aldı.

Sıralamada ilk 100'deki en büyük sıçramayı ise 89'dan 71'inciliğe yükselen Kosta Rika yaparken, El Salvador 23 sıra yükselerek 103'üncü sıraya yerleşti. Hem Kosta Rika hem de El Salvador, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Orta Amerika Ön Elemeleri'nin finaline ulaşarak sıralamada yükseldiler.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1. ABD (838,8 puan)

2. Sırbistan (758,9 puan)

3. Almanya (755,3 puan)

4. Fransa (753 puan)

5. Kanada (747,8 puan)

6. İspanya (746,7 puan)

7. Avustralya (732,5 puan)

8. Arjantin (731,1 puan)

9. Letonya (711,4 puan)

10. Litvanya (698,9 puan) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sırbistan, Basketbol, Türkiye, Fransa, Paris, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Milli Takımı Dünya Sıralamasında Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 19:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Milli Takımı Dünya Sıralamasında Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement