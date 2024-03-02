Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu\'nun Futbol Takımları 5 Önemli Organizasyonda Mücadele Edecek

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesindeki 4 federasyonun futbol takımları, bu yıl 5 önemli organizasyonda mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesinde yer alan Görme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Özel Sporcular Federasyonunun futbol takımları, bu yıl önemli organizasyonlarda mücadele verecek.

Özel Sporcular Federasyonu 19-26 Mart'ta Antalya'daki Trisome Oyunları'nda (Down Sendromlular Olimpiyatları), Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 31 Mayıs-9 Haziran'da Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda, İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2-12 Mart'ta Erzurum'daki Kış Olimpiyatları (Deaflympics) ile 20 Mayıs-1 Haziran'da Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda, Görme Engelliler Spor Federasyonu da 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'daki Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.