Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenlenecek

22.08.2022 12:19
Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenlenecek

Türkiye Bilardo Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Mesut Gençer, Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Mesut Gençer, Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenleneceğini bildirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan turnuvada başarılı olan ilk 4 sporcuya kupa ve madalya verilecek. Turnuva hakkında açıklama yapan Bilecik İl Temsilcisi Mesut Gençer; "İlimizde 30 sporcumuzun katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde 3 bant bilardo turnuvası düzenliyoruz. Turnuva 26-30 Ağustos tarihleri arasında bilardo kulübünde yapılacak. Turnuva finalinde kupalar ve madalyalar verilecek. Bu sporu 2022 yılı itibariyle 30 kişilik oyuncu grubuyla tekrar faal hale getirdik. Katılımcı genelde 30 civarında oluyor. Artırmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Gençlerimizi bilardo salonumuza her zaman bekliyoruz. Ayrıca turnuvada yarışacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bozüyük, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozüyük'te 3 bant bilardo turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

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