Binicilikte Yeni Hedef: Halkla Buluşmak

Spor

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, şehir merkezlerinde müsabakalar gerçekleştirerek biniciliği toplumun geneline yaymak istediklerini söyledi.

Hasan Engin Tuncer, Avrupa Binicilik Federasyonu (EEF) Balkan Şampiyonası müsabakaları sırasında İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

EEF Balkan Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarla seyirci topladıklarını belirten Tuncer, "Uluslararası organizasyonlarda masa satışları oluyor. Ülkemizde uzun zaman sonra ilk kez bu tarz bir organizasyon gerçekleşti. İnsanlar burada akşama kadar vakit geçirebiliyorlar. Sporcu ve izleyici kalitesi artarken, bu işin ekonomisi arkada çalışacak. Ülkemize döviz girecek. Biniciliğin çok büyük bir getirisi var. İzleyici kitlesi bu işe çok para veriyor. Biz, bu sporu halka indirmek istiyoruz. Uluslararası başarılar elde edecek ve bu işi yapacak sporculara ihtiyacımız var. Sporcu ve at yetiştirmek ile alakalı da projelerimiz var. Sakarya ve Düzce bölgeleri, at yetiştirmek için çok ideal. Binicilik, aslında çok farklı bir endüstri. Ekonomisi çok büyük. Arkada çalışan büyük bir mekanizma var. Hollanda'nın önemli ticaret kalemlerinden biri de at ihracatı. Türkiye'de de bu olabilir. Bu iş için önümüzdeki 5 ve 10 yıllık planlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Neye ihtiyacımız olduğunu bu 3 yılda daha iyi anladık"

Federasyon olarak binicilik sporuna büyük bir ivme kazandırdıklarını aktaran Hasan Engin Tuncer, "Özellikle adaletli yönetim yükselişimizde etkili oldu. Milli takım seçmelerinde koymuş olduğumuz kriterleri, lig sisteminde takip ediyoruz. Camia, bu sayede bize inanmaya başladı. 28 Eylül'de bizim federasyonun seçimi var. Görev bize verilirse yeni dönemde projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu bizim 3 yıllık dönemimizdi. Bizim için ısınma süreciydi. Neye ihtiyacımız olduğunu bu 3 yılda daha iyi anladık. Umarım bu sporda çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz." diye konuştu.

Başarının uzun vadede geleceğini dile getiren Tuncer, "Bir atın burada mücadele etmesi, uzun yıllar sonra oluyor. Stratejileri belirlememiz ve masaya yatırmamız lazım. İstikrar da önemli. İnşallah camiamız hak ettiği değeri bulur. Kemer Country Atlı Spor Kulübü, ülkemizin en önemli tesislerinden bir tanesi. Bu tarz tesislerin artması lazım. Bu sporu halka indirmek istiyoruz. Bu yüzden şehir merkezlerinde de müsabakalar gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin yöneticilerinin bu spordan çıkacağını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu sporda farklı değişkenler var. Sporcunun anında karar alma yeteneğinin olması lazım. Yaşları 8-9 olan çocuklar, manejde öğretmenleriyle beraber iz gezerler. Onları kafalarına işlerler. Bindikleri atlar 350-400 kilo civarında. Kendi kilosundan çok daha fazla kiloya sahip bir ata hükmederler. Binicilik, iki canlının uyumuyla gerçekleşen bir spordur. Baktığınız zaman arkadaşlık ve iş ilişkileri de burada kazanılıyor. Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Ülkemiz, bu spor dalıyla gelişebilir. Uzun vadede baktığımız zaman burada yetiştirdiğimiz sporcularla bir başarı elde edebiliriz."