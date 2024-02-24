Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap Müsabakaları Mersin'de Başladı - Son Dakika
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Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap Müsabakaları Mersin'de Başladı

Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap Müsabakaları Mersin\'de Başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda 32 kulüpten 192 sporcu Mersin'de mücadele etti. Şampiyonlar kupa ve madalya kazanacak, İkinci Lig'de ilk 4'e girenler Birinci Lig'e yükselecek.

24.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
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Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap (Volo) müsabakaları Mersin'de başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda, Türkiye geneli 32 kulüpten 192 sporcu Toroslar Bocce Tesislerinde mücadele etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, açılış seremonisinde Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakaların ardından Türkiye Lig şampiyonunun belirleneceğini söyledi.

Birinci ve İkinci Lig'de 16'şar takımla mücadele ettiklerini ifade eden Kapsız, "Bunlardan ilk 3'e girenler, kupa ve madalya alacaklar. İkinci ligde ilk 4'e girenler, Birinci Lig'e yükselecek. Birinci Lig'de son 4 takımla, İkinci Lig'deki son 4 takım da ligden düşecek" dedi.

Kapsız, organizasyona ev sahipliği yapan Toroslar Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile destek verenlere teşekkür etti.

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap Müsabakaları Mersin'de Başladı - Son Dakika

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