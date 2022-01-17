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Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı - Son Dakika

Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı

17.01.2022 09:59
Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet takviminde yer alan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Efeler Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet takviminde yer alan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Efeler Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

İlk günü tamamlanan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Müsabakalarında kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Şampiyona müsabakalarına ulusal düzeyde 38 ilden gelen toplam 220 boksör mücadele ederken uluslararası 24 hakem görev yapıyor. Türkiye Boks Şampiyonası'nda Aydın'ı temsilen 7 sporcu katılıyor.

Açılış seremonisi gerçekleştirildi

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çok önemli şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Ülkemizde büyük rağbet gören spor dallarından birisinin boks sporu olduğunu belirten İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın boks sporunun yaygınlaşması ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla ilgili tesis ve hizmetlerin arttırılması konusunda özverili çalışmaları sürmektedir. Türk boksunu daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte el ele çalışıyoruz. Bu alt yapıların oluşturulmasıyla, bu tesislerin yapılmasıyla, biz de spor organizasyonlarını almaya devam ediyoruz. Şampiyonada ki sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın açılış konuşmasının ardından ilk gün müsabakalarına başlandı. Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası heyecanı 21 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. - AYDIN

Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı
Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı
Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı
Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı

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Türkiye, gençlik, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Boks Şampiyonası Aydın'da başladı - Son Dakika Spor


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