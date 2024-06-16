Türkiye, Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Brezilya'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Finallere yükselmeyi garantileyen Türkiye, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

16.06.2024 13:27
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Salon: Hong Kong Kolezyum

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Beyza Arıcı)

Brezilya: Roberta, Gabi, Carol, Rosamaria, Ana Cristina, Thaisa (Nyeme, Macris, Tainara)

Setler: 14-25, 14-25, 19-25

Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin- Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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