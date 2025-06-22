Türkiye, Brezilya'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Brezilya'ya 3-1 Yenildi

22.06.2025 21:56
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FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, Brezilya'ya 3-1 kaybederken, rekor seyirciyle karşılaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas ( Gizem Örge, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Meliha Diken, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Berka Buse Özden)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Lorena, Gabi, Helena, Roberta)

Setler: 18-25, 25-23, 23-25, 15-25

Süre: 118 dakika

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Türkiye, Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyonda ilk kez mağlup olurken, Brezilya ise 7. galibiyetini elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadeleyi salonda takip etti.

Hücumda ve savunmada etkili olan Brezilya, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. Türkiye, Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olmaya çalışsa da Brezilya, Ana Cristina ile setin tamamında baskın oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci bölümü karşılıklı alınan sayılarla başladı. Brezilya, setin ortalarında farkı açınca ay-yıldızlı takım mola aldı: 11-14. Zehra Güneş'in oyuna dahil olmasının ardından Türkiye, aradaki farkı kapatarak skoru eşitledi ve Brezilya molaya gitti: 23-23. Çekişmeli geçen sette galip gelen taraf 25-23'lük skorla Türkiye oldu ve durumu 1-1'e getirdi.

Başa baş bir oyuna sahne olan üçüncü setin farklı bölümlerinde üstünlük el değiştirdi. Brezilya, Ana Cristina'nın ön plana çıktığı seti 25-23 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü bölümüne Brezilya'nın 3-0'lık seriyle başlamasıyla Türkiye mola aldı. Savunmada etkili olan Brezilya, setin tamamında etkili olmayı sürdürdü ve 25-15'lik skorla galip gelerek maçı 3-1 kazandı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu 26 sayıyla Ana Cristina olurken, ay-yıldızlı takımda ise Ebrar Karakurt 17 sayı kaydetti.

Milliler, organizasyonun 3. ayağı olan Hollanda etabının ilk maçında 9 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi takım ile karşı karşıya gelecek.

Seyirci rekoru kırıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta FIVB Milletler Ligi rekoru kırıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 17.034 seyircinin takip ettiği açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Brezilya'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika

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