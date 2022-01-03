Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.
Milli takım aday kadro seçme müsabakalarının da düzenleneceği salona seyirci alınmayacak.
Kaynak: AA
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