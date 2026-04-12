Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası'na Hazır

12.04.2026 09:03
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Türkiye'nin katılımıyla Güney Afrika'da başlıyor.

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

14 Nisan Salı:

14.00 Türkmenistan-Türkiye

16 Nisan Perşembe:

21.00 Türkiye-GüneyAfrika

17 Nisan Cuma:

17.30 Bosna Hersek-Türkiye

19 Nisan Pazar:

14.00 Türkiye-Meksika

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
