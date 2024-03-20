Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamadı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamadı

Türkiye, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl aradan sonra finale takım çıkaramadı. VakıfBank çeyrek finalde elendi, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalde kaybederek turnuvaya veda etti. Türk takımları son 13 sezonda ikinci kez finale yükselemedi. Süper Final'de A. Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley karşılaşacak.

20.03.2024 22:15
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Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finale takım çıkartamadı.

Türkiye, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 takımla temsil edildi. Son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank çeyrek finalde elendi.

Yarı finale çıkan takımlardan Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Allianz Vero Volley'e, Eczacıbaşı Dynavit ise bir başka İtalyan takımı A. Carraro Imoco'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

Son olarak 2018-2019 sezonunda finale çıkamayan Türk takımları, 4 yıl aradan sonra bir kez daha final göremedi. 2019-2020 sezonunda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen turnuvada, 2020-2021 ve 2021-2022'de VakıfBank, 2022-2023'te ise VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit final mücadelesi vermişti.

Ayrıca son 13 sezonda ikinci kez Türk takımları finale yükselemedi.

Eczacıbaşı, Imoco'yu konuk etti

Eczacıbaşı Dynavit, yarı final rövanş maçında A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 öndeyken 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden Eczacıbaşı, geçen sezon final oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde havlu attı.

TVF Başkanı Üstündağ tribünde

Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmayı protokol tribününden takip eden başkan Üstündağ'a Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşlik etti.

İtalyanlar 2023'ün rövanşını aldı

Türkiye'de yapılacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında iki İtalyan takımı karşılaşacak.

Geçen yıl İtalya'nın Torino kentinin ev sahipliği yaptığı Süper Final'de iki Türk takımı karşı karşıya geldi. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele ettiği finali, sarı-siyahlılar kazanmıştı.

Avrupa voleybolunun en iyi iki ülkesi arasındaki rekabette İtalya'da Türk takımlarının final oynaması önemli bir başarı olarak değerlendirilmişti.

Bu yıl ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Süper Final'de Eczacıbaşı'nı eleyen A. Carraro Imoco ile Fenerbahçe Opet'i turnuva dışına iten Allianz Vero Volley karşılaşacak.

Santarelli, 266 gündür yenilmiyor

A. Carraro Imoco'nun yanı sıra Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli, 266 gündür maç kaybetmiyor.

"Filenin Sultanları"yla 22 maç üst üste kazanan İtalyan başantrenör, A. Carraro Imoco ile üst üste 41 müsabakayı galibiyetle tamamladı.

Geride kalan 63 resmi maçını kazanan Santarelli, son mağlubiyetini 28 Haziran 2023'te Türkiye'nin başında Japonya'ya karşı yaşamıştı.

Kaynak: AA

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