Türkiye, Çin ile VNL'de karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye, Çin ile VNL'de karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında Çin ile mücadele edecek. Türkiye, finallere kalmayı garantilediği ligde 3. sırada yer alırken, Çin ise 7. sırada bulunuyor. Türkiye'nin finallerdeki ilk maçı ise 16 Haziran'da Brezilya ile olacak.

14.06.2024 09:49
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, yarın Çin ile karşılaşacak.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" yarın TSİ 15.30'da Çin ile mücadele edecek.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor.

İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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