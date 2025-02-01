Türkiye Davis Cup'ta 2-0 Önde - Son Dakika
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Türkiye Davis Cup'ta 2-0 Önde

Türkiye Davis Cup\'ta 2-0 Önde

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmalarında Türkiye, ilk günü 2-0 önde kapattı. Ergi Kırkın ve Yankı Erel, rakiplerini yenerek milli takıma avantaj sağladı.

01.02.2025 20:57  Güncelleme: 20:59
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TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmalarının ilk gününü Türkiye 2-0 önde bitirdi.

Davis Cup World Group I Play Off serisinin ilk maçında klasmanın 303'üncü numarasında bulunan Ergi Kırkın, dünya sıralamasında 658'inci sırada yer alan Alex Hernandez ile karşılaştı. 4 saat süren karşılaşmada Ergi Kırkın, Alex Hernandez'i 7-5, 5-7, 7-5 yenerek milli takımı 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci maçında dünya sıralamasında 466'ncı basamakta bulunan milli sporcu Yankı Erel, dünya sıralamasının 371'inci basamağındaki Rodrigo Pacheco Mendez ile karşılaştı. Yankı Erel, Rodrigo Pacheco Mendez'i 6-4, 1-6, 6-1 yenerek seride skoru 2-0'a getirdi.

2 Şubat Pazar günü serinin ikinci gününde karşılaşmalar saat 11.00'de çiftler maçıyla başlayacak.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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