Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor

09.09.2022 10:38
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

İstanbul'da 1-10 Ekim'de düzenlenecek ve 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan milliler, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa girdi.

Toplam 28 kişiden oluşan Ampute Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Osman Çakmak ve yardımcı antrenörler gözetiminde teknik ve taktik ağırlıklı günde çift antrenman yapıyor.

Bolu'da 14 Eylül tarihine kadar kamp yapacak milliler, daha sonra İstanbul'a geçecek.

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Kaynak: AA

Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika
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