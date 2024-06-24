Türkiye\'de Flag Futbol Türkiye Şampiyonası\'nın Finali Ankara\'da Oynanacak

Spor

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nın final etabı başkent Ankara'da oynanacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran tarihlerinde Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek final etabında 12 takım yarışacak.

Şampiyonanın final etabında mücadele edecek takımlar şöyle:

"Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls."