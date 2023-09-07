Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur - Son Dakika

Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur

Son Güncelleme: 07.09.2023 17:02

Türkiye'de zaman zaman eleştirilen Ozan Tufan, İngiltere Championship'te ''Ayın Futbolcusu'' ödülüne aday gösterildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen ve sezona başarılı bir başlangıç yapan milli futbolcu Ozan Tufan, "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi.

"AYIN FUTBOLCUSU" ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Championship'te sezona başarılı bir başlangıç yapan ve 4 maçta 4 gol atan Hull City'nin Türk futbolcusu Ozan Tufan, "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday oldu.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'te ödüle aday oldu.

OZAN'IN RAKİPLERİ

Ozan Tufan'ın yanı sıra adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal yer aldı.

Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur
Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur - Son Dakika
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