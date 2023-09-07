Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen ve sezona başarılı bir başlangıç yapan milli futbolcu Ozan Tufan, "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi.

"AYIN FUTBOLCUSU" ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Championship'te sezona başarılı bir başlangıç yapan ve 4 maçta 4 gol atan Hull City'nin Türk futbolcusu Ozan Tufan, "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday oldu.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'te ödüle aday oldu.

OZAN'IN RAKİPLERİ

Ozan Tufan'ın yanı sıra adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal yer aldı.