Türkiye'de Junior World Cup Antalya 2024 Düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye'de Junior World Cup Antalya 2024 Düzenlenecek

Türkiye\'de Junior World Cup Antalya 2024 Düzenlenecek

Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası olan Junior World Cup Antalya, 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya dünya starı takımların altyapı ekipleri de katılacak.

14.05.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası olan "Junior World Cup Antalya 2024", 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Junior World Cup Antalya, Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası ve U8/U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15 yaş gruplarında Türkiye'de yapılmış en büyük turnuva olma özelliğini taşıyor. Turnuvaya Güney Amerika'dan River Plates, San Lorenzo, Argentino Juniors, Avrupa'dan Porto, Hertha Berlin, Olympic Marseille, Asya'dan Aspire Academy gibi dünya starı takımların altyapı ekipleri de katılım sağlayacak.

Türkiye'de ilk defa yapılacak olan uluslararası organizasyon ile 8 yaş ile 15 yaş arası toplam 8 kategoride takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, bu yıl yerli ve yabancı 3000'den fazla çocuk futbolcu turnuvada misafir edilecek. 5 kıtadan 300 üzerinde takımın ve toplamda aileleri ile birlikte 5000'e yakın turnuva ziyaretçisi ile bu şampiyona Antalya'nın Avrupa spor başkenti olma yolunda önemli bir adım daha atmasını sağlayacak.

Turnuvada finaller, Türkiye'nin ana stadyumlarından biri olan Corendon Park Antalya'da gerçekleşirken, bu stadyum aynı zamanda Junior World Cup Antalya'nın kapanış gününde bir festival konserine de ev sahipliği yapacak. Grup maçlarında, katılımcılar en az 4'lü takımlara ayrılacak. Grubun ilk 2 sırası final turuna ilerleyecek. Bu takımlar daha sonra sırasıyla çeyrek final, yarı final ve finalde oynarken, grup turunun altından gelen katılımcılar, final sıralamasını belirlemek için maçlara devam edecek.

Turnuva Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, "Junior World Cup Antalya (JWCA) 2024 organizasyonunun geleneksel olarak her yıl tekrarlanması ve 3 yıl içerisinde kendi kategorisindeki dünyanın en büyük çocuk futbolu organizasyonu olmasını hedefleniyoruz. Bu önemli organizasyona TGA, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önemli desteklerini sağlıyor. Turnuva kapsamında Antalya'ya gelen sporcular ve yöneticilerin yanı sıra ailelerin de katılımı ile önemli bir turizm hareketi oluşacak ve turizm anlamında değerli bir katma değer sağlanacağına inancımız tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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