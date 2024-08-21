Türkiye\'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024-2025 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en büyük kupası, 2 Türk takımımız arasında İstanbul'da oynanacak" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin ardından Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2024-2025 sezonu öncesinde ligde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Geçtiğimiz sezonun, hem ligdeki rekabet hem de uluslararası kupalarda bizi temsil eden takımlarımız açısından çok başarılı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bu yıl da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'mize katılan takımlarımıza hoş geldiniz diyerek onlara başarılar dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en büyük kupası, 2 Türk takımımız arasında İstanbul'da oynanacak"

Yeni sezonda Türkiye'yi 5 kulübün Avrupa kupalarında temsil edeceğini hatırlatan Başkan Hidayet Türkoğlu, "Ekim ayında Avrupa'nın en büyük kupası, 2 Türk takımımız arasında İstanbul'da oynanacak. Bizim açımızdan da kadın basketbolu açısından da anlamı çok değerli. Buradan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dilemek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL