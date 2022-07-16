"Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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"Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor

16.07.2022 15:18

Avusturya kampında yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Mbaye Diagne'nin ise bugün kamptan ayrıldığı öğrenildi. Golcü oyuncunun Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Diagne, kısa bir süre önce, "Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum." demişti.

Galatasaray yeni golcü arayışlarını sürdürürken, kadroda bulunan 3 yabancı golcüden biri olan Mbaye Diagne ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Metin Karabaş'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu kamptan ayrıldı. Geçen sezon ciddi bir sakatlık atlatan Diagne'nin Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

"LİGİN EN İYİ FORVETİ BENİM"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Diagne, "Benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'DE NASIL GOL ATILACAĞINI BİLİYORUM"

Muhabirin, "Bu sezon kaç gol atacağını düşünüyorsun sorusu üzerine Diagne, "Bu soruyu tabii ki şu anda cevaplayamam. Çünkü buradaki gol sayısı, tamamıyla oynayacağım maç sayısına bağlı. 20 gol derim, 10 maç oynarım. Tabii ki de bu hedefi tutturamam hiçbir şekilde. Bir forvet olarak sadece zamana ihtiyacım var sahada. Ancak hiçbir şeyden korkmuyorum. Türkiye'de nasıl gol atılacağını biliyorum. Sadece çalışmalarıma devam etmem gerekiyor. Galatasaray'da oynadığınız zaman her zaman için gol atmaya fırsatlar bulursunuz. Kerem gibi, Yunus gibi kaliteli kanat oyuncularımız da var. Yani 20 maçta 10, 12 gol neden olmasın" yanıtını verdi.

Fatih Karagümrük'e transfer olması beklenen Galatasaraylı yıldız kamptan ayrıldı
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Son Dakika Spor 'Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen' Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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