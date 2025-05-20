Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olimpiyat ruhunun doğduğu topraklarda düzenlenen bu özel organizasyonda, Fair Play değerlerinin Avrupa çapında daha da güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye'den iki akademisyenin üst düzey görevlere seçilmesi gurur verici bir gelişme oldu. Fair Play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Türkiye'den İki Akademisyene Uluslararası Görev - Son Dakika
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