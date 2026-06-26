Türkiye, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 Geçti

LOS 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.

Dünya Kupası'ndaki ilk golümüz Arda'dan

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Arda, Emre Belözoğlu'nu geçti

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Milli takımın ikinci golü Orkun'dan

Milli takımımız ikinci golünü 31. dakikada Orkun Kökçü ile buldu.

Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü 88. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 90+8. dakikada ağlara yolladı.

Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.