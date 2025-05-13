Türkiye, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

TMF Asbaşkanı Akülke, Türkiye'nin İstanbul'da Dünya Motosurf Şampiyonası düzenleyeceğini açıkladı.

13.05.2025 11:15
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin Dünya Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Akülke, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sporları branşında sporcu sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

TMF'nin organizasyon kabiliyeti ve ekiplerin çalışmasıyla çocuk ve genç sporcu sayısında artış olduğuna dikkati çeken Akülke, "Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa özellikle motor sporlarında önümüzdeki günlerde inşallah güzel bir haber vereceğiz. Türkiye'de Dünya Motosurf Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Biz Türkiye'de dünya şampiyonasını gerçekleştirdiğimiz takdirde bu genç çocuklarımıza örnek olacak, sporcu sayımız hızla artacak, çığ gibi büyüyecek." dedi.

"Şampiyona İstanbul'da düzenlenecek"

Dünya Motosurf Şampiyonası'nda farklı ülkelerin sporcularının yer alacağını ifade eden Akülke, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yapılacak bu dünya şampiyonasının 126 ülkeden yaklaşık 180 sporcuyla gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim de 20 sporcumuz katılacak. Gerçekten bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bodrum'da gerçekleştirilen Türkiye Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası, bir anlamda dünya şampiyonasının antrenmanı gibi. Bu şampiyona İstanbul'da yapılacak."

Genç sporcular dünya şampiyonluğunu hedefliyor

İzmir'de yaşamını sürdüren ve motosurfe 9 yaşında başlayan 16 yaşındaki Ender Yorgancılar, çok keyif aldığı bir sporla uğraştığını dile getirdi.

Spor yapmanın sağlıklı kalmak için önemli olduğuna işaret eden Ender Yorgancılar, "Sporun her türlüsü bence herkes için mükemmel bir tercih olur. Ben dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bu branşta dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

İstanbul'da yaşamını sürdüren ve Türkiye'nin en genç motosurf sporcusu olduğunu belirten 11 yaşındaki Sani Ateş Erus ise bu sporu yapan kendisinden daha genç kimsenin olmadığını ve bununla gurur duyduğunu kaydetti.

Motosurfü çok sevdiğini anlatan Sani Ateş Erus, "Hedefim milli takım seviyesine ulaşmak ve dünya şampiyonu olmak. Deniz üzerinde olmak bana özgürlük hissi veriyor, tanımlanamaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

İlk kez Türkiye Şampiyonası'na katılan 16 yaşında Alp Alhat da eğlence olarak başladığı bu spor branşında yarışırken çok eğlendiğini ifade etti.

Spordaki hedefinin uluslararası organizasyonlara katılmak olduğuna vurgu yapan Alp Alhat, "Her zaman ilk üçe girmeyi istiyorum. Yarış sonunda da bir Türk olarak kupayı kaldırmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Üç yıldır su sporlarıyla uğraşan 14 yaşındaki Kaan Türker ise denizin üzerinde istediği gibi hareket edebilmenin kendisine çok heyecan verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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