Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları yarın yapılacak.
Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 195 motosikletli ile ATV'li, idari kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdıktan sonra organizasyon hakkında bilgilendirildi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışların gerçekleştirileceği Endurobil 365 Extrempark Bilecik'i 25 günde oluşturduklarını bildirdi.
Bunu birlikte çalışma gücüyle başardıklarını belirten Aygöl, "İl Özel İdaremiz, Valiliğimiz, Belediyemiz ve bütün kurumlarımızla hareket ettik. 120 sporcumuz bütün imkanlarıyla işin içinde yer aldı. Vatandaşımız, esnafımız, herkes gönül birliğiyle buna el verdi. Arkadaşlarımızın ifadesi ve federasyonumuzun onayıyla Türkiye'nin en zorlu parkurunu oluşturduk." diye konuştu.
Türkiye'deki 12. enduro alanını inşa ettiklerini aktaran Aygöl, "Bu, 'Birileri geldi yaptı, etkinlik yaptık bitti' konumunda ise hiçbir anlamı yok. Bunları yaşatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Uçar: "195 kayıtla Bilecik'te son yılların rekor sayısına ulaştık"
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da enduronun, en gözde branşları arasında yer aldığını ifade etti.
Enduroyu yalnızca bir spor değil, sosyal bir faaliyet olarak da gördüklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:
"Bir yeri, bir destinasyonu, bir turizm merkezini, bir tarihi ambiyansı yaşatabilecek en önemli organizasyon, işte bu enduro, ATV organizasyonu. Burada çok büyük bir emek var. Bu emeğin karşılığını biz de ulusal bir şampiyonayla, gözde bir müsabaka ve mücadeleyle en güzel sportif pencereden verebileceğimizi umut ediyoruz. Enduro branşında ve tüm branşlarımızın toplamında 195 kayıtla Bilecik'te son yılların rekor sayısına ulaştık. Sezonun ilk şampiyonasının açılışını yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kadınların, çocuklarımızın, veteranlar grubumuzun da ayrıca olması, 13 branşta yarışlarımızı sergileyecek olmamız bizim için çok büyük bir gurur. Federasyon olarak her yıl, yarıştığımız alanları, bölgeleri ve yarışçı sayımızı artırma gayreti içindeyiz. Amacımız, sportif bir pencereden, yerli ve milli insan yetiştirme gayretini artırmak ve bu gayreti, tüm dünyada Türkiye ismini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Ulu Önder Atatürk'ün bize emaneti gençleri daha büyük kitlelere ulaştırmak."
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in de katılımcılara hitap ettiği programda motosiklete binen Vali Aygöl öncülüğündeki kortej, magazin startının verilmesiyle parkur alanına ilerledi.
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Uygun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını yakaladıklarını ve kalan maçlarda alacakları puanlarla Avrupa yolunda ilerlemek istediklerini söyledi. Ayrıca, hakemlerin hakkaniyetli olmasını ve Türk futbolunda hakemlik sisteminin geliştirilmesini istediğini dile getirdi. Sivasspor taraftarları da antrenman öncesi takıma moral ziyareti yaparak desteklerini gösterdi.
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