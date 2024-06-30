Türkiye Erkek Milli Takımı İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Türkiye Erkek Milli Takımı İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, Japonya'da düzenlenen turnuvanın final maçında rakibini 25-18, 25-13 ve 25-22'lik setlerle mağlup etti. İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise Ukrayna'ya 3-1 yenilerek turnuvayı 4. sırada tamamladı.

30.06.2024 13:41
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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki final karşılaşmasını 25-18, 25-13 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise 3'üncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı. Ukrayna, sahadan 3-1 (25-27, 25-23, 25-18, 25-20) galip ayrılırken, Türk Milli Takımı organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Erkek Milli Takımı İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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