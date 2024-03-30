Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası\'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası'na Ankara ev sahipliği yaptı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde iki gün süren organizasyonda 281 sporcu, kupa mücadelesi verdi.
Epede kupayı kadınlarda Ceren Cebe, erkeklerde Halis Efe Elibol kazandı. Kılıç branşında ise kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, erkeklerde Tolga Aslan şampiyon oldu.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler epe: 1. Halis Efe Elibol, 2. Hilmi Taha Ekenler, 3. Aiaz Shaikhutdinov, 3. Göksu Mert Oran
Kadınlar epe: 1. Ceren Cebe, 2. Zülal Can, 3. Aleyna Ertürk, 3. Beyza Halvacıay Bacak
Erkekler kılıç: 1. Tolga Aslan, 2. Muhammed Furkan Kalender, 3. Yiğit Ayaz, 3. Poyraz Kümük
Kadınlar kılıç: 1. Deniz Selin Ünlüdağ, 2. Tuğçe Rana Kaya, 3. Nil Güngör, 3. Nehir Yıldırım
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