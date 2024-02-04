Akdeniz Eskrim Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin kadın ve erkek karışık takımları bronz madalya kazandı

20. Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin kadın ve erkek karışık takımları, bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 15 ve 17 yaş altı sporcuların katılımıyla İspanya La Nucia kasabasında düzenlenen organizasyonda takım müsabakaları yapıldı.
Alara Atmaca, Elif Yalçın ve Duru Ayşe Özgönül'den kurulu kadın karışık takımı, İspanya-3 takımını 30-27'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi ancak İtalya'ya 30-23 yenilerek üçüncü oldu.
Toprak Altınçekiç, Kıvanç Kırtay ve Göksu Mert Oran'dan oluşan erkek karışık takımı ise Portekiz'i 30-7 mağlup ederek çıktığı yarı finalde İspanya-2 takımına 30-27 yenilerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Öte yandan Gençler Dünya Kupası'nın Bulgaristan Filibe kentindeki ayağında yarışan erkek kılıç takımı (Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Furkan Yaman) 7'nci, kadın kılıç takımı (Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem) ise 15'inci sırayı aldı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in ev sahipliği yaptığı Gençler Dünya Kupası ayağında piste çıkan kadın kılıç takımı (Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Yasemin Toktaş) da organizasyonu 12'nci sırada tamamladı.
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