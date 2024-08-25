Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

Spor

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan üçüncülük maçında milli takım, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 45-23 önde tamamlayan Büyük Britanya, sahadan 84-62 galip ayrılarak turnuvada üçüncülüğü elde etti. Türkiye, turnuvayı 4. sırada bitirdi.

Milli takımda Şevval Yalınkaya 14 sayı-6 asist ve Berfin Şahin 10 sayı-9 ribaunt ile mücadeleyi tamamlarken Büyük Britanya'da Athena Thompson 24 sayı ile oynadı.