Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Başantrenör Hasan Özmeriç, önemli bir başarı elde ettiklerini belirtirken, takım kaptanı Kaan Onat ise kötü başlamalarının turnuvada başarılı olmalarının asıl sebebi olduğunu ifade etti.

07.07.2024 19:47
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü olan Türkiye'de başantrenör Hasan Özmeriç, önemli bir başarı kazandıklarını söyledi.

Yeni Zelanda'ya 114-94 yenilerek şampiyonaya başlayan ay-yıldızlı ekibin devamında çok iyi reaksiyon verdiğini belirten Özmeriç, "Bu şampiyona bizim için çok inişli çıkışlı oldu. İlk maçta çok demoralize olduk. Kendi ülkemizde oynadığımız için çocuklar heyecanlandı. Bunu çok normal karşılıyorum. Sonraki günler güzel reaksiyon verdiler. Çok önemli galibiyetler aldık. 8 senedir yenemediğimiz İspanya'yı yendik. O maçtan kısa bir süre sonra yarı final maçına çıktık. İtalya çok iyi oynadı, biz hiç tepki veremedik. İtalya hakkıyla finale çıktı. Biz de finale çıkmayı çok istiyorduk. Ona motiveydik ama olmadı. Bugün çocuklar dünü telafi ettiler ve dünya üçüncüsü olduk. Çok büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların kulüplerini ve ailelerini de kutlayan Özmeriç, "Başarı öncelikle bu çocukların kulüplerinindir. Kulüplerdeki antrenörlerin başarısıdır. Biz 50 gündür çocuklarla beraberiz. Bu başarının gerçek sahibi bu çocukların anne babalarıdır. Ben onları kutluyorum." diye konuştu.

Kaan Onat: "Kötü başlamamız bu turnuvada başarılı olmamızın asıl sebebi"

Takım kaptanı Kaan Onat ise ilk maçta alınan mağlubiyetin dünya üçüncülüğüne sebep olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Kötü başlamamız bu turnuvada başarılı olmamızın asıl sebebi. Kötü başladığımız için toparlandık ve bundan ders çıkardık. O günü unuttuk ve ertesi gün İtalya'yı yendik. Böylece kazanma alışkanlığı sağladık. Çeyrek finalde İspanya'yı devirdik. Yarı finalde üzücü bir mağlubiyet aldık. O mağlubiyeti de unuttuk. Bugün ilk maçın intikamını aldık. Dünya üçüncüsü olduk. Hepimiz çok mutluyuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

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