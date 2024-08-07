Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'e yenildi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'e yenildi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'e 80-71 yenildi. Milliler, klasman karşılaşmaları yapacak.

07.08.2024 23:14
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FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail'e 80-71 yenildi.

Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu üçüncüsü İsrail ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 50-35 geride tamamlayan milli takım, sahadan 80-71 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda klasman karşılaşmaları yapacak.

Kaynak: AA

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