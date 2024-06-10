Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası yarın Hong Kong'da başlıyor - Son Dakika
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Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası yarın Hong Kong'da başlıyor

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin 3. haftası yarın Hong Kong\'da başlıyor

Kadın voleybol milli takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hong Kong'da mücadele edecek. Türkiye, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

10.06.2024 09:35
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Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası yarın Hong Kong'da başlıyor - Son Dakika

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