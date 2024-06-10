Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin 3. haftası yarın Hong Kong\'da başlıyor

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.
Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.
Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.
"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:
12 Haziran Çarşamba:
Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe:
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
Türkiye-Brezilya
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