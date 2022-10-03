Mehmet Büyükekşi ve Dursun Özbek, Ampute Futbol Milli Takımı'na destek verdi - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi ve Dursun Özbek, Ampute Futbol Milli Takımı'na destek verdi

03.10.2022 22:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen milli takıma destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen milli takıma destek verdi.

Büyükekşi ve Özbek, ay-yıldızlı takımın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Haiti ile 1-1 berabere kaldığı maçı beraber izlerken, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mehmet Büyükekşi, milli takımın maçta çok sayıda pozisyon bulduğunu belirterek, "Çok gol kaçırdık. İnşallah bir sonraki maçta başarılı oluruz. Önemli olan burada futbolun seyir zevki. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bunu başarıyla elde ederiz. Dursun Başkan bizi yalnız bırakmadı, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Dursun Özbek de millilerin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Mücadeleye bakınca hayran kalmamak mümkün değil. Takımımızı tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok hassas olmamız gereken bir konu. Seve seve geldim. Gruptan çıktık. İnşallah şampiyon da olacağız. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

Kupada final maçının Nef Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Özbek, "Galatasaray finallerin takımı olduğunu için final maçı bizim sahamızda olacak." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi ve Dursun Özbek, Ampute Futbol Milli Takımı'na destek verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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