TFF Başkanı Büyükekşi'den "VAR sistemi kaldırılacak" iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi'den "VAR sistemi kaldırılacak" iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek

10.10.2022 14:15

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR sistemi kaldırılıyor mu?" sorularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, sportradar ile anlaşma imzaladı. Büyükekşi, imza töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"10 YILDA MİLLİ TAKIMIN OMURGASINI OLUŞTURACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde iyi işler yapacaklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi," Türk Milli Takımı olarak, bundan sonraki günlerde ekibimizle birlikte iyi işler yapmak için çalışacağız. Takımımız, Avrupa'daki en genç takımlardan biri. Önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız." dedi.

"VAR SİSTEMİNİN İPTALİ İÇİN TÜM KULÜPLERİN TALEBİ GEREK"

Son günlerde tartışmalara konu olan VAR sistemine de değinen Büyükekşi, "VAR sistemi, hakemlerin yanlış kararları önlemesi için var. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor, hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek." ifadelerini kullandı.

"HATA YAPAN HAKEMLER CEZA ALIYOR"

Hata yapan hakemlerin performansına göre ceza aldığını vurgulan Başkan Büyükekşi, "Hakemler de insan ve onlar da yanlış yapabiliyorlar. Önemli olan onların iyi niyetli olması. Zaten hata yapan hakemler, performanslarına göre ceza alıyor. Umuyorum hakemlerimizin performansı artar." diye konuştu.

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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'den 'VAR sistemi kaldırılacak' iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi'den "VAR sistemi kaldırılacak" iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek - Son Dakika
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