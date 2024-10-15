Türkiye Futbol Federasyonu\'nda sürpriz istifa

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LALE CANDER İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

Lale Cander

LALE CANDER KİMDİR?

Lale Cander, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 53 yaşındaki Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır ve aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mühendis olan Cander, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Lale Cander'in adı son dönemde sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da önemli bir gelişmenin merkezinde yer aldı.

İstanbul Park'ın kullanım haklarını Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin sahibi olarak alan Lale Cander, bu hamlesiyle sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da büyük bir etki yarattı.