Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa

Geniş Video İzle

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu. başkan vekilliği, icra kurulu üyeliği ile sponsorluklar ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini bırakan Cander, yönetim kurulu üyesi olarak yönetime destek olacağını belirtti.

15.10.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir üst düzey istifa geldi.

LALE CANDER İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa
Lale Cander

LALE CANDER KİMDİR?

Lale Cander, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 53 yaşındaki Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır ve aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mühendis olan Cander, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Lale Cander'in adı son dönemde sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da önemli bir gelişmenin merkezinde yer aldı.

İstanbul Park'ın kullanım haklarını Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin sahibi olarak alan Lale Cander, bu hamlesiyle sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da büyük bir etki yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nda sürpriz istifa

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Kadayıf:
    Geçmişte futbol mu oynamış yönetimde üye vay arkadaş 7 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    paraları cukka yaptılar Ama 1 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Heryerde para yağıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:49:32. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.